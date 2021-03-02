عضو مجلس الشيوخ: الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطن.. فيديو

أشادت الدكتورة رندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "حماة الوطن"، بقرار تأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري.





وقالت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أصداء تأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري لا يكون لأي حزب أو مجلس نيابي، لكن أصدائه تكون لكل بيت مصري، كان سيتأذى من سرعة اصدار القانون.





وأشارت عضو مجلس الشيخ عن حزب "حماة الوطن"، إلى أن قرار الرئيس السيسي بإرجاء تأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري، وفتح حوار مجتمعي حوله، يدل على إحساس الرئيس بنبض الشارع المصري، ويشعر بكل آلام المواطن.



