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عضو مجلس الشيوخ: الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطن.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:03 ص
الدكتورة رندا مصطفى
الدكتورة رندا مصطفى
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محمد القاضي
أشادت الدكتورة رندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "حماة الوطن"، بقرار تأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري.

وقالت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أصداء تأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري لا يكون لأي حزب أو مجلس نيابي، لكن أصدائه تكون لكل بيت مصري، كان سيتأذى من سرعة اصدار القانون.

وأشارت عضو مجلس الشيخ عن حزب "حماة الوطن"، إلى أن قرار الرئيس السيسي بإرجاء تأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري، وفتح حوار مجتمعي حوله، يدل على إحساس الرئيس بنبض الشارع المصري، ويشعر بكل آلام المواطن.

وأوضحت عضو مجلس الشيخ عن حزب "حماة الوطن"، أن الجميع يسعي لمصلحة الدولة المصرية، لافته إلى أنه منذ طرح تعديل قانون الشهر العقاري ويستقبل حزب حماة الوطن العديد من الشكاوي من المواطنين، ما دفع الحزب لإصدار بيان مناشدة لإرجاء تعديل القانون وفتح حوار مجتمع حوله.
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