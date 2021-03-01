ببدلة قطيفة.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت علا الفارس بإطلالة أنيقة وجذابة، وهو ما لفت أنظار متابعيها وعبر عنه عبر التعليقات.
وظهرت علا الفارس وهي ترتدي بدلة من القطيفة باللون الازرق مكون من بنطال واسع باللون الازرق، وعليه جاكيت بنفس اللون، وتحته قميص باللون الأبيض بتصميم مميز من منطقة الرقبة، وهو ما أبرز من اناقتها.
وتركت علا الفارس خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع المكياج؛ حيث اختارت والآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الموف كأحمر شفاه .
ولم تتكلف في اختيار الاكسسوارات، فقد اكتفت ساعة يد باللون الفضي، وهو ما تناسب مع إطلالتها.
وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.
وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.
وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "اوك" البريطانية، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.
والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.
وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.
وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..