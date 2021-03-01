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برلماني: الرئيس يحرص على المواطن المصري ومتابعة مشكلاته

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:48 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أشاد النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص، بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، معلقًا: «لا غضاضة إننا نرجع ونعدل عشان المواطن المصري».


وأضاف بدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن توجيهات اليوم تؤكد حرص الرئيس على المواطن المصري ومتابعة مشكلاته، موضحًا أنها تأتي تزامنا مع جولات الرئيس في المشروعات الكبرى التي يتفقدها.


وأوضح أن «تفاعل الرئيس مع تعديل مشروع الشهر العقاري، دعا السيسي لوقف العمل بالقانون لمدة عامين وإعداد مشروع قانون متكامل للشهر العقاري»، قائلًا إن الأثر التشريعي في التطبيق لمجموعة من التشريعات قد لا تكون ملائمة للوضع والظروف الراهنة.


وأكد أمين سر تشريعية النواب أن مجلس النواب الماضي، أصدر العديد من القوانين والتشريعات تتواكب مع التنمية الحقيقية التي تمر بها البلاد وساهمت في حلول كثيرة لمشكلات المواطنين، مشيدًا بتدخل المشرع لتعديل التشريعات الصادرة من البرلمان حال عدم ملاءمتها.
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