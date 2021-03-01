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برلماني: الحوار المجتمعي جزء أساسي لحل مشكلة التسجيل العقاري ..فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:52 م
النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب
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محمود محسن
قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحكومة خلال الفترة الحالية تتقدم بمشروع قانون جديد يعمل على تأجيل التسجيل العقاري لفترة لا تقل عن عامين.

وأضاف "الخولي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون"، أنه على مدار العامين سيكون هناك حوار مجتمعي والحكومة جزء منها عن طريق وزارة العدل والمالية.

وتابع عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه سيكون هناك دور للاستماع لآراء المواطنين للوصول إلى أفضل شكل في مشروعات تسجيل العقارات.

وأشار إلى أن التنسيقية أصدرت بيانًا بأن الحوار المجتمعي جزء أساسي لحل تلك المشكلة. 

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