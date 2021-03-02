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برلمان

نائب: سحب الأراضي غير المستغلة يتوقف على جدية المستثمرين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:59 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمد الشعراوي
قال النائب أحمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تقوم بطرح أراض صناعية للمستثمرين، تمتلك مزايا عديدة تتيح للمستثمر القيام بعمله بشكل سليم، موضحا أن سحب هذه الأراضي من الأشخاص غير الجادين أمر في غاية الأهمية.


أكد الشعراوي في تصريحاته لـ"صدى البلد" على ضرورة عدم التهاون في سحب هذه الأراضي التي طرحت لهؤلاء المستغلين وقاموا بتسقيعها، مؤكدا على أهمية معرفة الأسباب التي أدت إلى عدم الإستغلال والمعوقات.


أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جدية المستثمر هي الفيصل في سحب الاراضي المطروحة، موضحا أنه قد يواجه مستثمر جاد بعض المعوقات، لا تتيح له القيام بمشروعه على اكمل وجه، وبالتالي يجب تقديم جميع انواع الدعم له من أجل ممارسة عمله بشكل سليم.


وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، أن قرارًا أُصدر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، للقيام بحصر وتدقيق ملفات تخصيص الأراضى الصناعية التي سبق تخصيصها من قبل.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019 / 2020، أن الهيئة خاطبت أيضا المحافظين بشأن رد أموال ترفيق المناطق الصناعية والتى لم يتم استغلالها حتى الآن.


وأوضح أن اللجنة ستبحث موقف الأراضى التى تم طرحها فى السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل، مؤكدا "سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها وحصل عليها البعض بهدف التسقيع".
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