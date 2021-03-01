ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

"الحرية المصري" يشيد بتوجيهات الرئيس لتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:02 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أشاد حزب الحرية المصرى برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود، اليوم الاثنين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

وقال المهندس ممدوح محمد محمود فى بيان، إن الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى، الذى يعمل ليلا ونهارا لبناء مصر الحديثة، يتواجد دائما وأبدا فى قلب كل مواطن، ويشعر بآلامه وأفراحه، ومن هنا كان القرار الحاسم الذى جاء فى التوقيت المناسب،  وأسعد الملايين من أبناء الشعب المصرى، فى ربوع مصر المحروسة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أدخلت البهجة والسرور فى نفوس أبناء الشعب المصرى، مؤكدا أن فترة التأجيل بالعامين، مدة زمنية ممتازة تتيح للحكومة إقامة حوار مجتمعى لتعديل قانون الشهر العقارى، قبل إقراره، فضلا عن تحصل قيمة ثابتة مقطوعة منخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلا من الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية.

وأشار إلى أن فترة التأجيل تعد فرصة جيدة أمام وزارة العدل لإنشاء وتطوير مكاتب الشهر العقارى، بما يتيح لها تحصين الملكية العقارية للمواطنين، فضلا عن عدم ربط توصيل المرافق بتسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول رد من "النواب" على توجيهات السيسي بتأجيل تنفيذ تعديلات الشهر العقاري

قرار تاريخى.. الفلاحين: توجيه السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري انعكاس لنبض الشارع

بعد التوجيه الرئاسي.. برلماني: تأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري استجابة سريعة لنبض المواطن

بعد تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري عامين.. برلمانى: الشعب ينتظر حوارا مجتمعيا لتوفيق الأوضاع

استجابة سريعة من الرئيس السيسي لنبض الشعب المصري.. نواب: توجيهاته بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري دلالة على إحساسه بأوجاع المواطنين.. والفترة المقبلة ستشهد تيسيرات جديدة لهم

قيادي بـ"حماة الوطن": توجيهات الرئيس تؤكد اهتمامه بالمصريين واستجابته لمطالبهم

ترشيحاتنا

أهالي مساكن الميناء النهري فى المنصورة يستغيثون من تراكم القمامة

الزمالك عن التعادل أمام دجلة: شيء محبط.. والمشكلة ليست في رحيل مصطفى محمد

إسعاد يونس تعزي أسرة الراحلة أحلام الجريتلي

الراجل مش المستخبي ورا جهاز.. لقاء الخميسي تهاجم منتقدي عبد المنصف

بعد قرار اعتزاله.. تامر حسني يدعم هاني محروس

نقل زوج ملكة بريطانيا إلى أكبر مستشفى قلب في أوروبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة