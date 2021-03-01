"الحرية المصري" يشيد بتوجيهات الرئيس لتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

أشاد حزب الحرية المصرى برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود، اليوم الاثنين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.



وقال المهندس ممدوح محمد محمود فى بيان، إ ن الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى، الذى يعمل ليلا ونهارا لبناء مصر الحديثة، يتواجد دائما وأبدا فى قلب كل مواطن، ويشعر بآلامه وأفراحه، ومن هنا كان القرار الحاسم الذى جاء فى التوقيت المناسب، وأسعد الملايين من أبناء الشعب المصرى، فى ربوع مصر المحروسة.





وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أدخلت البهجة والسرور فى نفوس أبناء الشعب المصرى، مؤكدا أن فترة التأجيل بالعامين، مدة زمنية ممتازة تتيح للحكومة إقامة حوار مجتمعى لتعديل قانون الشهر العقارى، قبل إقراره، فضلا عن تحصل قيمة ثابتة مقطوعة منخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلا من الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية.



وأشار إلى أن فترة التأجيل تعد فرصة جيدة أمام وزارة العدل لإنشاء وتطوير مكاتب الشهر العقارى، بما يتيح لها تحصين الملكية العقارية للمواطنين، فضلا عن عدم ربط توصيل المرافق بتسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقارى.