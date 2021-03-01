باتشيكو: عبد المنصف حرمنا من الفوز.. وحزين على التعادل مع وادي دجلة





وشدد على أن فريقه واجه منافسا لديه دوافع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وأضاف أن الزمالك حاول منذ بداية اللقاء تسجيل أهداف وقام بزيادة عدد المهاجمين.







وأكد المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم في اللقاء ولم يحالفهم التوفيق والجميع غير سعداء بالتعادل في لقاء دجلة.







وأضاف أنه يتحرك في المباريات وفقا للاعبين المتاحين له في القائمة، مشددا على أن ظهيري الزمالك في الشوط الثاني كانا يهاجمان باستمرار

بخلاف اللعب بمهاجمين وزيادة ساسي وأوباما للهجوم.







وشدد المدير الفني على أن حارس وادي دجلة لعب دورا كبيرا في خروج فريقه بنقطة التعادل، موضحا أن الزمالك خلق فرصا كثيرة ولكنه لم يستغلها.





وأضاف أنه أشرك 3 مهاجمين على مدار المباراة ولم يحالفهم التوفيق.







وأوضح أن بن شرقي وزيزو وشيكابالا متخصصون في ركلات الجزاء ولكنهم لم يشاركوا اليوم.





وشدد على أن عبد الله جمعة لم يكن موفقا في تسديد ركلة الجزاء بالرغم من أنه تدرب عليها كثيرا، ولكن هذه هي كرة القدم.







وأشار المدير الفني إلى أنه حرص على تدريب اللاعبين على استغلال الفرص ولكن الفريق لم يحالفه التوفيق، وأوضح أنه هو المسئول عن نتائج الفريق لأن اللاعبين أدوا ما عليهم.









وقال إن حازم إمام وشيكابالا وزيزو يعانون من إصابات مختلفة، وهو ما تسبب في غيابهم خلال لقاء اليوم.

أبدى البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حزنه الشديد على ضياع الفوز في مباراة وادي دجلة في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.