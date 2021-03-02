ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 2.53 طن لحوم وكبدة فاسدة بالقليوبية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:00 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2,53 طن "مقطعات لحوم - كبدة"ـ يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية .


يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط ٢ طن لحوم فاسدة بالمنوفية

ضبط 19 طن لحوم ودواجن فاسدة بالمنوفية

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 2 طن جمبرى فاسد بالجيزة

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في حملة تموينية بالقليوبية

ضبط 2 طن لحوم مجمدة فاسدة فى حملة تموينية بالجيزة

ضبط 4.47 طن لحوم مجمدة فاسدة فى حملة تموينية بالجيزة

ترشيحاتنا

سيدة تكتشف صدمة بين ألعاب طفلتها

عبد الله مشرف يكشف موقفا تسبب في إعادة مشهد له أمام أحمد زكي أكثر من مرة

التعليم: الرابط المتداول لنتيجة الامتحانات الإلكترونية غير تابع للوزارة

بعثة أمريكية تطير إلى السعودية لإعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية

رضا عبد العال: لاعبو الزمالك الحاليين يفتقدون مقومات البطولة

الزمالك عن التعادل أمام دجلة: شيء محبط.. والمشكلة ليست في رحيل مصطفى محمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطورة جرثومة المعدة.. تسبب السرطان والقرحة اعرف أعراضها وعلاجها

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا