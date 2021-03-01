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توك شو

وزير العدل: مسودة قانون الشهر العقاري الجديد خلال أيام.. ولا علاقة له بإدخال المرافق للبيوت

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:16 م
وزير العدل
وزير العدل
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قسم التوك شو
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تعديل قانون الشهر العقاري الجديد سيحمل مواد تيسر على المواطنين التسجيل بالشهر العقاري، موضحًا أن المواطن عليه أن ينتظر القانون الذي تطلقه الحكومة ليعرض بشكل مجتمعي وعلى مجلس النواب. 

وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مسودة القانون ستعرض خلال أيام على البرلمان، ويكون عن طريق الحوار المجتمعي للتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن إدخال المرافق والخدمات لا يرتبط بالتسجيل بالشهر العقاري، ناصحًا المواطنين بالانتظار لصدور التشريع الجديد للتسجيل بالشهر العقاري وتلافي تشوهات القانون السابق.

وأوضح أن القانون الجديد للشهر العقاري جاء لييسر كثيرا من إجراءات تسجيل الملكية والضريبة على عقود الضريبة العرفية القديمة.
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