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اقتصاد

غدا..الجمارك تبيع 72 سيارة مخزنة بأرض المعارض والمطار

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:22 ص
جمارك السيارات
جمارك السيارات
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محمد يحيي
تعقد مصلحة الجمارك غدا الأربعاء؛ بمقر النادي المصري القاهري بعين الصيرة؛ مزادا علنيا لبيع 72 لوط سيارات مخزنة بساحة مطار القاهرة الدولي وأرض المعارض بطريق صلاح سالم.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية؛ عن ان السيارات المقرر بيعها من ماركات شهيرة وتشمل " شيفروليه، تويوتا، هيونداي، دودج، بيجو، ميتسوبيشي، نيسان، لاندروفر، بورش، أودي، هامر، ليكزسميركوري، هوندا، جي إم سي، داتسو، بي ام دبليو، جيب شيروكي، فولفو، مرسيدس، فولكس، كاديلاك، مازدا".

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اوضح التقرير اشترط مصلحة الجمارك عددا من الشروط للمشاركة في المزاد، من بينها شراء كراسة شروط من الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ب400 جنيه و معاينة السيارات بأرض المعارض و مطار القاهرة من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا وحتي يوم انعقاد المزاد
وباعت مصلحة الجمارك خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 71 لوط من البضائع المتنوعة لصالح جمارك السويس من بينها " سيارات، خراطيم، ريسيفرات وإلكترونيات" بقيمة بلغت 19.913 ألف جنيه.


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