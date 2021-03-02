ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 4 أطنان سكر مجهول المصدر فى حملة تموينية بالجيزة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:00 ص
سكر
سكر
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4,11 طن "سكر - مسلى" و900 عبوة " زيت طعام" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة .

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الشرقية

ضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بكفر الشيخ

ضبط 3.7 طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر في الشرقية

ضبط 6 أطنان زيوت طعام فاسدة داخل مصنع

ضبط 4 أطنان جبن مجهولة المصدر داخل معمل ألبان في البحيرة

ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر داخل مخزن بالشرقية

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم 2-3-2021

مع الوداد.. توهج أوناجم في بطولة إفريقيا ورسالة قوية للزمالك

الرجل العنكبوت.. شاب ينقذ طفلة بعد سقوطها من ارتفاع شاهق بمعجزة

2 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

6 نصائح "موفرة" لقائدي السيارات.. تعرف عليها

حوار بين الزمالك وسبورتنج لشبونة لتخفيض عقوبة "فيفا"

Advertisements

وفاة مذيع شهير بالتليفزيون المصري بسبب كورونا

قرار عاجل من السعودية بشأن موسم الحج

وزير التعليم يقرر عقد بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة لاختبار التقنيات الإلكترونية قبل الامتحان النهائي

نشرة أخبار العالم| انقلاب في تركيا .. بن سلمان يقبل المسؤولية الأخلاقية لمقتل خاشقجي ..ثورة ضد الإخوان في بريطانيا وتحذير لـ بايدن

دعاء للأم المتوفاة في رجب.. 9 أدعية تضيء قبرها وتجعله جنة في عيدها

هل من صلى الفجر في البيت في ذمة الله ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

رؤية النبي في المنام .. 3 سور قرآنية و5 أعمال تجعلك ترى رسول الله

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تكشف طقس الثلاثاء

منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتهاء فيروس كورونا العام الحالي

تكفير كل الذنوب قبل الفجر.. رسول الله أوصى بأمرين في سجود الصلاة

خبير تحكيمي يكشف حقيقة استحقاق وادي دجلة ركلة جزاء أمام الزمالك

مع الوداد.. توهج أوناجم في بطولة إفريقيا ورسالة قوية للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تؤجل طرح برونكو 2021 إلى الصيف القادم لهذا السبب

خطورة جرثومة المعدة.. تسبب السرطان والقرحة اعرف أعراضها وعلاجها

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس