ضبط 4 أطنان سكر مجهول المصدر فى حملة تموينية بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4,11 طن "سكر - مسلى" و900 عبوة " زيت طعام" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة .



