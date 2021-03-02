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تعليم

مؤتمر "الأمم المتحدة وقضايا الشرق الأوسط" بجامعة عين شمس .. نهاية مارس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، في نهاية شهر مارس القادم المؤتمر العلمى الدولى " الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط" وذلك بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها .


ويرأس المؤتمر الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز ، صرح بذلك الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.


وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالأمم المتحدة ونشاطها العالمي و رصد دورها بالشرق الأوسط وتحليل نشاطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بمنطقة الشرق الأوسط.


كما يسعى  المؤتمر إلى إبراز دورها تجاه اللاجئين بالشرق الأوسط و دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط والتأثير السياسي على الأمم المتحدة ودورها في إدارة الصراع السياسي والعسكري بالشرق الأوسط إلى جانب التطرق إلى تأثير القوى الكبرى على المنح والمساعدات بالشرق الأوسط و التأثير الخارجي على الأمم المتحدة في  اتخاذ القرارات .


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يستهدف المؤتمر الأكاديميين المختصين بشئون الأمم المتحدة ، السياسيين والمنشغلين بقضايا الأمم المتحدة ،المشتغلين في المجال الأمني والعسكري ، المهتمين بالدراسات الاجتماعية والثقافية و الدراسات الاقتصادية والتنمية  والدراسات الدولية ورجال القضاء والقانون، جمعيات حقوق الإنسان والعمل الدولية المهتمين بدراسات التنمية المستدامة ، الباحثين والعلماء فى المجالات المختلفة بالشرق الأوسط ورجال الإعلام والصحافة.  

                       
ويمكن الاشتراك فى المؤتمر لكل من الباحثين المصريين والأجانب.
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