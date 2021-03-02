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حوادث

إحباط محاولة بيع 6 أطنان دقيق بلدى فى الأسواق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:21 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 6,25 طن دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق ، تمهيدًا لإستخدامه فى تصنيع المخبوزات لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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