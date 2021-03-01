برلمانى يوضح عقوبات مخالفات وإتلاف الملصق الإلكتروني.. فيديو

قال اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الدولة تشهد الأن طفرة فى مجال انشاء الطرق والمحاور والكباري والخدمات وكان لا بد أن يواكب ذلك تطور فى إدارة حركة المرور ومراقبة الشارع المصري والسيولة فيها.





وأضاف الكدواني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن منظومة النقل الحديثة تمنع التكدسات وتفتح الطرق أمام تطوير إدارة المرور والطرق.





أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أنه على المواطن الإلتزام بصلاحية الملصق الإلكتروني وعدم إتلافه وعدم رفعه من السيارة للتهرب من المخالفات التى يرتكبها.



