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برلمانى يوضح عقوبات مخالفات وإتلاف الملصق الإلكتروني.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:31 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
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محمود محسن
قال اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الدولة تشهد الأن  طفرة فى مجال انشاء الطرق والمحاور والكباري والخدمات وكان لا بد أن يواكب ذلك  تطور فى إدارة حركة المرور ومراقبة الشارع المصري والسيولة فيها.

وأضاف الكدواني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن منظومة النقل الحديثة تمنع التكدسات وتفتح الطرق أمام تطوير إدارة المرور والطرق.

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أنه على المواطن الإلتزام بصلاحية الملصق الإلكتروني وعدم إتلافه وعدم رفعه من السيارة للتهرب من المخالفات التى يرتكبها.

وأشار الكداوني إلى أن العقوبات قد تصل إلى سحب الترخيص اذا وجدت مخالفات بالملصق وقد تصل إلى الحبس اذا تكررت المخالفات.
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