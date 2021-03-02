ضبط مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية المغشوشة في المنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت الحملات عن ضبط 35 طن "حمض كبريتيك" بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" – 1,5 طن منظفات صناعية "حامض سلفونيك" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية .



