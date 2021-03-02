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حوادث

يستخدم خامات مجهولة المصدر.. ضبط صاحب مصنع مخصبات زراعية بالمنوفية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:49 ص
مخصبات زراعية
مخصبات زراعية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن ضبط 10 طن مواد خام "بدون مستندات" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" – 4 طن مخصبات زراعية "حمض الفوسفريك" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية .

و يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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