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أمريكا تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا.. تفاصيل

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:33 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، عن تفاصيل إجازة الولايات المتحدة الأمريكية استخدام اللقاح الثالث "جونسون آند جونسون".

وقال "نصولي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، "لقاح جونسون آند جونسون، الذي اعتمدته أمريكا عبارة عن جرعة واحدة، ويعطي مناعة مكتسبة ضد كورونا، وفاعليته تصل إلى 86%".

وأضاف مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، أنه يتم حفظه في درجة حرارة الثلاجة العالية، بعكس "فايزر" و"موديرنا" اللذين يحتاجان للتبريد العميق، الذي قلما يتواجد في دول العالم الثالث.

وتابع أن توزيع لقاح جونسون آند جونسون سيكون خلال يومين أو ثلاثة، وتوزيعه سهل، مشيرًا إلى أن إنتاجه سهل، ويصل إلى عشرات الملايين من الجرعات خلال شهر.

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