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أحمد موسى: العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا قوية بدون شروط

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:37 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن قوة العلاقات المصرية الأمريكية خلال الفترة الحالية مع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن العلاقات الإستراتيجية بين مصر وأمريكا قوية ولكن بدون شروط، مؤكدا أن مصر دولة صاحبة قرار مع أي قوة مهما كانت.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في أسوأ حالاتها في عهد جو بايدن، لافتا إلى ان إيران تفرض شروطا على بايدن قبل الجلوس للتباحث بشأن النووي.

واكد مقدم برنامج على مسئوليتي، أن أمريكا لا تستطيع ضرب إيران لأنها تمتلك صواريخ قوية.

واوضح موسى، أن مصر أصبح لديها تنوع في مصادر السلاح، مؤكدا أن قوة مصر في جيشها وقوة شعبها.

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