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برلمان

تسريع أخذ القرارات أهمها.. برلمانية توضح الهدف من توجيه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:45 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أميرة خلف
أيدت النائبة، غادة عجمي عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلة: "فكرة جيدة تنم عن حنكة وذكاء القيادة السياسية لكسب جميع الجهات العاملة بالدولة، والسعي لاحتضانها وتوفير كافة سبل الرفاهية التي حرمت منها منذ زمن". 

وأشارت "عجمي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية يستهدف عملية تصنيع أخذ القرارات، فضلا عن تحقيق الاستقرار القضائي، إلى جانب أنها ستكون بمثابة موطن لتسريع أخذ القرارات القضائية وترتيبها وتنسيقها. 

وأكدت عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية لا تألوا جهدا في كل ما يعود على المواطن المصري بالنفع والفائدة، لا سيما العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تقديم الاهتمام والتدريب والتأهيل الكامل لهم، وكذا تنمية قدراتهم، فضلا عن السعي للارتقاء بفكرهم الخاص، للاستفادة من طاقتهم لصالح الدولة من ناحية، وخلق فرص عمل لهم من ناحية أخري، بما يضمن دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030. 


جاء ذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.


جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
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