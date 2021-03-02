وكيل تشريعية النواب: قرار الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لانحيازه للشعب

علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين، قائلا:"الرئيس عبدالفتاح السيسي يحنو على الشعب المصري وهذا القرار يأتي من حرصه على دعم الفئات البسيطة".





وقال الطماوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت بالإجماع من حيث المبدأ خلال اجتماعها اليوم على جميع مشروعات القوانين المٌُقدمة حول قانون الشهر العقاري، وعلى إرجاء قانون الشهر العقاري لمدة عامين بدلا من تأجيله حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ عقب الطلب الذي تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بإعادة المُداولة على المادة الأولى من القانون بعد أن وافقت اللجنة على نص الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، مُؤكدًا أن قرار الرئيس بتأجيل قانون الشهر العقاري لمدة عامين يأتي لانحيازه الدائم لصوت الشعب المصري.





كما أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مدة تأجيل تطبيق القانون لمدة عامين كافية لإتاحة الفرصة لعقد الجلسات الحوارية حول آليات تطبيق القانون بما يتناسب مع ظروف المواطنين مع الحفاظ على مقدرات الدولة.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، كما وجه أيضًا بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.