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تعليم

تعرف على شروط حضور الدورات التدريبية في جامعة حلوان .. تفاصيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
تقدم جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية وورش العمل سواء لطلاب الجامعة أو لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك من خلال العديد من المراكز والكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه، والتى تهدف جميعها إلى النهوض بالجامعة ولمواكبة سوق العمل وفى ظل اجتياح فيروس كورونا أطلقت الجامعة مجموعة من القواعد والشروط  لحضور الدورات التدريبية التى تنظمها الجامعة .

وتأتي هذة الشروط التى وضعتها الجامعة الحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي ويعد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات من أهم المراكز التى تقوم بإعداد العديد من الدورات التدريبيه لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  وقد جاءت اهم شروطه لحضور الدورات التدريبيه على النحو التالي : 
1- تبدا البرامج التدريبية الصباحية فى الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعه الثانية ظهرًا متضمنة فترة استراحة واحدة (نصف ساعه فقط)، وذلك لمده يومين تدريبين .

2/ تبدأ البرامج التدريبيه المسائيه في الساعة الخامسة مساء، وتستمر حتى الساعه الثانية ظهرًا متضمنة فترة استراحة واحدة (نصف ساعه فقط)، وذلك لمده يومين تدريبين .

3/ يعتبر حضور اليوم الأول ضرورة حتمية لاجتياز البرنامج، و في حاله غياب اليوم الأول يعتبر البرنامج التدريبي لاغيا ولا يحق للمتدرب استرداد رسوم البرنامج .

4/ يسمح بدخول متدرب الدورة التدريبية خلال نصف ساعة بعد بداية البرنامج، اما بعد نصف ساعه تعتبر اليوم التدريبي لاغي سوف يقوم متدرب بتعويض هذا اليوم تدريب كاملا في نفس البرنامج .
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5/ في حالة غياب المتدرب جزء من اليوم الاول او الثاني من البرنامج التدريبي او غياب اليوم الثاني كاملا يلتزم متدرب بتعويض هذا اليوم التدريبي كاملًا .

6/ يتم ابلاغ اداره المركز في حاله الاعتذار عن حضور اي برنامج تدريبي تم التسجيل به قبل ميعاد التنفيذ بوقت كافي، مع امكانيه التاجيل و حضور برنامج تدريبي اخر يسجل في موعد لاحق وفقا لما هو متاح من البرامج التدريبيه .

7/ في حالة تغيب المتدرب عن حضور البرنامج التدريبي دون الاعتذار مسبقًا يتحمل المتدرب تكلفة البرنامج مع عدم أحقيته في استرداد رسوم الاشتراك. 

8/ بالنسبه للتعويض؛ يلتزم متدرب بالتعويض في نفس البرنامج التدريبي .

9/ يتم تسليم الشهادات بعد اعتمادها من مكتب الدكتور رئيس الجامعة.

10/ علي الساده اعضاء هيئه التدريس احضار ايصال السداد عند استلام الشهادات .

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