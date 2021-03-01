سامي إمام: تحصيل قيمة ثابتة لضريبة التصرفات العقارية في صالح المواطن

وجه سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، الشكر للرئيس السيسي بعد قرار تأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري.





قال "إمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "يجب أن نشكر الرئيس السيسي على سرعة الاستجابة لصوت المواطن المصري"، مؤكدا أن تطوير منظومة الشهر العقاري يؤثر بالإيجاب على المواطن عن طريق تأمين لعقار ومنع المنازعات وإعطاء قيمة سوقية للعقار.





وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، أنه يجب على المواطن سرعة تسجيل العقار وإثبات ملكيته، في سبيل الحفاظ على ممتلكاته، مشيرا إلى أن الحوار المجتمع سيتيح الوصول لأفضل نتائج حول تعديل قانون الشهر العقاري، موضحا أن تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة وواضحة لضريبة التصرفات العقارية إجراء جيد يصب في مصلحة المواطن.





وأكد سامي إمام، على أن تسجيل العقود مهم جدا للمواطنين في إثبات ملكيتهم للعقارات أو الوحدات السكنية وحتى يمكن التعامل عليها في أي جهة أو بالبيع والشراء السليم، لحل إشكاليات كثيرة منظورة قضائيا أمام المحاكم وكذلك منع تعريض المواطنين للنصب والاحتيال، وحفاظ حق الدولة في رسومها من جهة أخرى.