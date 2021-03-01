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مصلحة الضرائب: ضريبة التصرفات العقارية قديمة ولا علاقة لها بالتسجيل العقارى

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:47 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تنفيذ قانون التسجيل العقاري لمدة عامين مع توصيته بثبات رسوم التسجيل.

وتابع محروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، :" ضريبة التصرفات العقارية والمفروضة بـ2.5 % ضريبة قديمة أوجدها قانون الضريبة على الدخل للشخص الطبيعي الذي يقوم ببيع وحدة سكنية أو عقار أو قطعة أرض.

 وأشار محروس إلى أن ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة لها بالقانون 186 لسنة 2020 والمتعلق برسوم التسجيل فبدلًا من فرضها وفق مساحة العقار يتم فرضها كمبلغ قطعي شامل كافة البنود.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة التصرفات العقارية قديمة منذ نشأة ضريبة الدخل بأحكام قوانين الدخل من 1939 وحتى يومنا هذا.
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