طارق الخولي يعلق على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

قال النائب طارق الخولي، إن مجلس النواب استمع إلى نبض الشارع، واعتراضه على قانون الشهر العقاري، موضحا أن استجابة الرئيس لمطالب الشعب تدل على أنه مهتم بكل مشاكلهم، ويعمل علي حلها.





وأضاف " الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية "الأولى" ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أننا في الوقت الحالي لسنا بحاجة إلى زيادة أعباء المواطن خاصةً أنه تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة في الفترة الماضية منذ بداية الإصلاح الاقتصادي.









وأكد أنه بصفته عضوا في تنسيقية الأحزاب، يعمل علي الإسهام في حل مشاكل المواطنين وتوصيل صوتهم أمام المسؤولين للصالح العام.





وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.