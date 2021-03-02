البحث عن الثراء السريع.. سقوط أشخاص وصلوا لاكتشاف أثرى أسفل منزل أحدهم .. الأمن يضبط مروجى العملات المزورة في القاهرة

-ضبط أشخاص ينقبون عن الآثار بمنزل في سوهاج

-المتهمون حفروا سردابين أسفل المنزل

-أحد السراديب وصل إلى اكتشاف أثرى

-مباحث القاهرة تضبط مروجى النقود المزورة فى العاصمة









واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.





أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار سوهاج بقطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء محمد عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بالمراغة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهداف المنزل المشار إليه، وأمكن ضبط مالك المنزل وعدد (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل المشار إليه، وتم العثور على (حفرتين إحداهما تنتهى بسرداب والأخرى تنتهى بسردابين ومن خلال إحدهما ينتهى بكشف أثرى عبارة عن "لوحة جدارية من الجرانيت الوردى عليها بعض النقوش بالبارز ومثبتة بأسفل الحفر") وكذا ضبط عدد 18 قطعة "يشتبه فى أثريتها" - أدوات التنقيب).





بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.



