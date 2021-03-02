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البحث عن الثراء السريع.. سقوط أشخاص وصلوا لاكتشاف أثرى أسفل منزل أحدهم .. الأمن يضبط مروجى العملات المزورة في القاهرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:36 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
-ضبط أشخاص ينقبون عن الآثار بمنزل في سوهاج
-المتهمون حفروا سردابين أسفل المنزل
-أحد السراديب وصل إلى اكتشاف أثرى
-مباحث القاهرة تضبط مروجى النقود المزورة فى العاصمة


واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار سوهاج بقطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء محمد عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بالمراغة.
       
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهداف المنزل المشار إليه، وأمكن ضبط مالك المنزل وعدد (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل المشار إليه، وتم العثور على (حفرتين إحداهما تنتهى بسرداب والأخرى تنتهى بسردابين ومن خلال إحدهما ينتهى بكشف أثرى عبارة عن "لوحة جدارية من الجرانيت الوردى عليها بعض النقوش بالبارز ومثبتة بأسفل الحفر") وكذا ضبط عدد 18 قطعة "يشتبه فى أثريتها" - أدوات التنقيب).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية، واستكمالًا لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى لترويج العملات المقلدة.

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إلى أن مصدر العملات المقلدة فى الواقعتين المشار إليهما شخصان شقيقان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون" وكونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى تقليد العملات الوطنية بفئاتها المختلفة وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة يتحصلان عليها منهم ويقتسماها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة" ، وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة فى أعمال التقليد "جهاز لاب توب- جهازكمبيوتر- طابعتين ألوان - ماسح ضوئى ماكينة تغليف – ماكينة عد نقود - عدد٢ ماكينة فرزنقود – ٤ زجاجات أحبار ألوان – ١٥ زجاجة ألوان - ٢٧ برطمان ألوان زيتية -٧ حبارة ألوان - ٢خلاط لخلط الألوان - كمية من أكياس الألوان - قمع بلاستيكى – كمية كبيرة من الأوراق – ٥٠ لفة إستيكر للعلامات المائية فئة١٠٠جنيه -١١ لفة إستيكر ذهبى – ١ لفة إستيكر فضى للعلامات المائية فئة ٢٠٠ جنيه – كمية من الكارتون لطباعة البطاقات والكارنيهات" كما ضبط بحوزتهم "٢٠٠ ألف جنيه عملات وطنية صحيحة".

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تقليد العملات الوطنية وبحيازتهما للأوراق المالية المقلدة المضبوطة حيازتهما بقصد الترويج وبأنهما القائمين على تقليدها بإستخدام الأدوات المضبوطة وبأن المبلغ المالى الصحيح المضبوط هو حصيلة ترويجهما لمبالغ مالية مقلدة ، كما إعترفا بأنهما مصدر العملات المقلدة المضبوطة فى الوقائع المشار إليها.
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