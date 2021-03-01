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رئيس جامعة حلوان: نسعى لجعل الحرم الجامعي خاليا من التدخين ..فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:00 م
التدخين
التدخين
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محمد القاضي
قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الامتحانات تتم في مناخ منظم ودقيق يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة لحماية الطلاب، يبدأ بقياس درجة حرارة الطالب عند بوابة الدخول.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اتحاد طلاب جامعة حلوان أطلق يوم السبت 20 فبراير مبادرة "صحتك تهمنا" التي تتضمن عدة محاور توعوية تشمل الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و تعقيم قاعات الامتحانات والمطعم المركزي.

وأشار إلى أنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني سوف تكون هناك حملات توعوية عن أضرار التدخين داخل الحرم الجامعي ليصبح حرما صحيا خاليا من التدخين، معقبا "نهدف لنكون جامعة خالية من التدخين"، إضافة إلى إعداد حملات توعوية داخل الحرم الجامعي ليصبح حرما صحيا خاليا من التدخين. 

وأوضح أن هناك تعاون من اتحاد طلاب جامعة حلوان، مع اتحاد طلاب كليتي الطب والتمريض بالجامعة لتشكيل فرق من الطلاب، للإشراف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، وذلك فى إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تكوين فرق من الطلاب للإشراف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات التى بدأت منذ أيام، وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

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