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برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قانون الشهر العقاري أخرست أهل الشر

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:07 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أشاد عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، مؤكدا أن القرار عكس انحياز السيسي لمطالب المصريين الذين تحملوا القرارات الجريئة السنوات الماضية لثقتهم في القيادة السياسية التي استطاعت إعادة بناء الدولة المصرية وحققت إنجازات داخلية وخارجية  شهد لها  العالم بأسره. 

وأكد السنباطي أن القرارات أخرست أهل الشر في الداخل والخارج وأحبطت محاولاتهم لبث الفتنة وتحريض الشعب المصري مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب المصري له درع وسيف يحميه وقت الخطر و الأزمات.  

وأكد السنباطي أن توجيهات الرئيس بإجراء حوار مجتمعي حول القانون سوف يكون له أثر كبير في إخراجه بشكل يلبي كافة مطالب المصريين بشأنه مؤكدا أن تلك الخطوة تعكس إيمان الرئيس السيسي الراسخ بالحوار ودور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنية في تعزيز مسيرة الديقراطية ومساندة الدولة المصرية التي تستهدف توفير حياة كريمة لشعبها العظيم.  

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي اطّلع على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
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