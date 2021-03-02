أخبار التوك شو| هذا اللقاح الوحيد المعتمد في العالم .. وفوائد التسجيل في الشهر العقاري.. وسلالة كورونا جديدة في بريطانيا

قدمت برامج التوك شو اليوم، اليوم الاثنين العديد من الموضوعات المهمة التي تناقش عدد من القضايا التي تشغل بال المواطنين ونعرض لكم أبرزها.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إن أي مرض عبارة عن حرب بين الميكروبات والفيروسات ومقاومة الجسم.



وأضاف فى مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك فرقا بين الالتهاب والعدوى والمرض نفسه، مشيرا إلى أن متعافي كورونا معرض للإصابة مرة أخري فى حالة المخالطة.



وأوضح أنه ليس هناك ما يمنع ان يصاب متعافي كورونا بالعدوى، ولكنه لا يصاب بأعراض مرضية، وقد يصاب مرة ثالثة وأى عدد من المرات، فهناك مناعة كاملة وأخرى متذبذبة ومعظم الفيروسات تعطي مناعة مؤقتة، فقد يحتاج المصاب لجرعات منشطة، وقد يحصل المصاب على التطعيم ولكنه لا يصاب مرة أخرى.



وأكد أن هناك أمراضا ليس لها تطعيمات، مثل الملاريا وهي ليست فيروسات، ولكنه تشبيه مرضي وهناك أيضا الدرن له تطعيم لا يعطي مناعة كاملة، فالعلم لم يصل إلى تطعيم كامل ضد الدرن.



وأشار إلى أنه من الممكن تواجد فيروس كورونا وفيروسات أخرى على أسطح المنازل، مؤكدا أن لقاح شركة جونسون هو اللقاح الوحيد المعتمد فى العالم.





أكدت الحكومة البريطانية اكتشاف 6 إصابات في المملكة المتحدة بسلالة فيروس كورونا البرازيلية التي تم تحديدها لأول مرة في منطقة ماناوس الأمازون بالبرازيل.

وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مفصلا حول السلالة الجديدة، مؤكدة أن هناك حالتين من الحالات الثلاث التي تم اكتشافها في مقاطعة جلوسيسترشاير جنوبي غرب إنجلترا، لأسرة قدمت من البرازيل، في حين أن الحالة الثالثة لا علاقة لها بأي من الحالتين، وأن المزيد من التحقيقات جارية.

وأشارت إلى أنه تم تحديد 3 حالات من المتحور البرازيلي في أسكتلندا، و3 حالات أخرى في إنجلترا، لكن تلك الإصابات غير مرتبطة بالحالات في إنجلترا.

وأوضح التقرير، إلى أن السلالة البرازيلية الجديدة، "b 1 - b 2"، والإشارة إلى أنه حتى لم يتم التعرف على الشخص الذي أتي بالسلالة الجديدة، وصنفت بأنها الحالة "صفر"، منذ قدومها لإنجلترا 12 و13 فبراير الماضي، وفي انتظار التفاصيل الكاملة حول الشخص هذا.

كما أكد التقرير، أن رئيس الوزراء البريطاني، تعرض لهجوم حاد من المعارضة، نظرا لمعرفة الحكومة، بهذه السلالة ولم تتخذ أي تدابير لمواجهتها.





أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن التسجيل في الشهر العقاري يساهم في زيادة قيمة العقار، مشيرا إلى أن رسوم الشهر العقاري على مساحات الوحدات السكنية ثابتة ولا يوجد تغيير فيها.

وأضاف "مروان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن التسجيل في الشهر العقاري حماية من خلال وقف أي عمليات تكرار للبيع على العقار الواحد، ويسهل من عملية الحصول على قروض من البنوك.

وأضاف أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد قانون لتقديمة لمجلس النواب لتشجيع المواطنين على التسجيل بالشهر العقاري.

وأشار إلى أن "العقود القديمة لن نحصل منها الـ2.5% ضريبة التصرفات العقارية ولكن سنحصل مبلغا ثابتا مخفضا"، موضحا "المبلغ المقطوع الثابت سيكون صغيرا لتشجيع المواطنين على التسجيل بالشهر العقاري".

وتابع "الحكومة ستعقد اجتماعا لتحديد المبلغ المقطوع الثابت لتشجيع المواطنين علي التسجيل بالشهر العقاري"، مؤكدا "الرئيس السيسي وجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية".





أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن رسوم الشهر العقاري على مساحات الوحدات السكنية ثابتة ولا يوجد تغيير فيها.

وأضاف مروان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيسي وجه الحكومة بإعداد قانون لتقديمه لمجلس النواب لتشجيع المواطنين على التسجيل بالشهر العقاري".





قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس السيسي قرر إعطاء فترة انتقالية لتشجيع المواطنين على التسجيل في الشهر العقاري.

وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، "الرئيس وجه الحكومة بإعداد قانون لتقديمه لمجلس النواب لتشجيع المواطنين على التسجيل بالشهر العقاري".

وتابع "العقود القديمة لن نحصل منها الـ2.5% ضريبة التصرفات العقارية ولكن سنحصل مبلغ ثابت مخفض"، موضحا "المبلغ المقطوع الثابت سيكون صغيرا لتشجيع المواطنين على التسجيل بالشهر العقاري".





أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.

وأضاف أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، "أنا كنت محتاج كام طبلة وأطبل عليهم، وشكرا يا ريس والرئيس النهاردة أخذ القرار".

وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن "الرئيس ريحنا كلنا، وهذا هو الانحياز للشعب، والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".

فيما أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج "شكرا ياريس"، مطالبا المواطنين بالعمل على الهاشتاج.





قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يعتبر منصة أفريقية للتباحث حول العديد من القضايا والمشكلات التي تهم قارة أفريقيا.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من إقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة هو تحقيق استقرار حالة السلم والأمن في القارة الأفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي جاء بخارطة طريق لتحقيق التنمية والسلم في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر ترأس لجنة السلام في الأمم المتحدة وفي نفس الوقت هي عضو بارز في الاتحاد الأفريقي، وتعتبر القنطرة بين الوضع الإقليمي والوضع الدولي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تعمل على التنسيق بين أهداف أفريقيا في السلام والتنمية وبين الأهداف الأممية في إطار الامم المتحدة، مردفا أن مصر تدعم كافة الآليات لمنع وتسوية النزاعات في القارة الأفريقية.





أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطفل يحيى، المصاب بالضمور من محافظة الجيزة.





علق السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على انعقاد الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، قائلا "يأتي في ظل جائحة كورونا كـموضوع هام يجب تبادل الأفكار حوله بين الدول الإفريقية".

وأضاف الشويمي، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أنه المنتدي مهم المشكلات الخاصة بالتنمية ورفع مستوى الأداء في إفريقيا بوجه عام، متابعا أن انعقاد هذا المنتدى يعكس الإرادة لدى الدول الإفريقية في العمل الجماعي وتغيير الأوضاع.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المنتدى يعكس أيضا إرادة الدولة الأفريقية للخروج من الفقر، وإذكاء عملية التعليم والقضاء على الأمراض وتوفير صحة جيدة لأبناء القارة.

وأكد الشويمي، أن المنتدى مهم في موضوع تحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا والاتجاه لتصنيع المواد الخام في إفريقيا أمر هام، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يحدث إلا بالقضاء على الإرهاب وإشاعة السلام في الدول الإفريقية.



