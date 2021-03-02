ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العزل الصحى.. روسيا تدشن متحفا لتوثيق الحياة خلال فترة كورونا.. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:30 ص
العزل الصحي
العزل الصحي
Advertisements
قسم التوك شو
افتتحت روسيا متحف تحت اسم " العزل الصحي" لتوثيق الحياة خلال فترة كورونا ، وليعكس فترة زمنية عاشها العالم أجمع فى مواجهة كوفيد-19، وفقًا لتقرير عرضته قناة الغد. 

وأضاف التقرير أن المتحف يُعرض به جميع  تفاصيل الحياة خلال فترة الحجر الصحي.

وقالت "بولينا جوراكوفسكايا" مديرة المتحف: إن جائحة كورونا جعلتنا نغير مفاهيم الحياة  لكى نقوم بأرشفة وتدوين هذه اللحظات التاريخية" .

وتابعت " طالبنا من سكان موسكو تزويدنا بالعديد من الصور والفيديوهات والكثير من الاشياء التى تم استخدمها خلال فترة الحجر لعرضها فى المتحف.

وأشار التقرير إلى ان المتحف يعرض به ، الكمامات والقفازات، وادوات تعقيم التى كانت عنصرًا أساسيًا فى فترة الجائحة، مشيرًا إلى وجود بعض الاعمال الفنية لمواطنين روسيين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير السياحة والآثار يتفقد متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية

وزير السياحة والآثار يتفقد اللمسات النهائية لمتحف عواصم مصر تمهيدًا لافتتاحه الوشيك

أساور الذهب من العصر الفاطمي تستحوذ على إعجاب جمهور متحف الفن الإسلامي

ترشيحاتنا

حكمة الرئيس| بعد تأجيل التسجيل العقاري عامين.. قانونيون يشيدون بالقرار ويؤكدون: هناك مشاكل بالقانون والمادة "35" كلمة السر

لحين صدور تشريع.. رئيس الشهر العقاري: اللي هيروح يسجل بكرة هيدفع رسوم القانون الساري

جامعة حلوان: فتح اللجان للطلاب قبل الامتحان بساعتين وإغلاق الكافتريات منعا للتزاحم.. وإجراءات احترازية ملزمة للطلاب حرصا على سلامتهم

محمد إبراهيم يطلب وساطة شيكابالا للعودة إلى الزمالك

الشك في عدم أداء الصلاة.. نصائح العلماء لعلاج المشكلة

أخبار الفن.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام.. أول تعليق من إنجي كيوان بعد ظهورها مع عمرو دياب

Advertisements

وفاة مذيع شهير بالتليفزيون المصري بسبب كورونا

قرار عاجل من السعودية بشأن موسم الحج

وزير التعليم يقرر عقد بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة لاختبار التقنيات الإلكترونية قبل الامتحان النهائي

نشرة أخبار العالم| انقلاب في تركيا .. بن سلمان يقبل المسؤولية الأخلاقية لمقتل خاشقجي ..ثورة ضد الإخوان في بريطانيا وتحذير لـ بايدن

دعاء للأم المتوفاة في رجب.. 9 أدعية تضيء قبرها وتجعله جنة في عيدها

هل من صلى الفجر في البيت في ذمة الله ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

رؤية النبي في المنام .. 3 سور قرآنية و5 أعمال تجعلك ترى رسول الله

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تكشف طقس الثلاثاء

منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتهاء فيروس كورونا العام الحالي

تكفير كل الذنوب قبل الفجر.. رسول الله أوصى بأمرين في سجود الصلاة

خبير تحكيمي يكشف حقيقة استحقاق وادي دجلة ركلة جزاء أمام الزمالك

مع الوداد.. توهج أوناجم في بطولة إفريقيا ورسالة قوية للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تؤجل طرح برونكو 2021 إلى الصيف القادم لهذا السبب

خطورة جرثومة المعدة.. تسبب السرطان والقرحة اعرف أعراضها وعلاجها

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس