العزل الصحى.. روسيا تدشن متحفا لتوثيق الحياة خلال فترة كورونا.. شاهد

افتتحت روسيا متحف تحت اسم " العزل الصحي" لتوثيق الحياة خلال فترة كورونا ، وليعكس فترة زمنية عاشها العالم أجمع فى مواجهة كوفيد-19، وفقًا لتقرير عرضته قناة الغد.





وأضاف التقرير أن المتحف يُعرض به جميع تفاصيل الحياة خلال فترة الحجر الصحي.





وقالت "بولينا جوراكوفسكايا" مديرة المتحف: إن جائحة كورونا جعلتنا نغير مفاهيم الحياة لكى نقوم بأرشفة وتدوين هذه اللحظات التاريخية" .





وتابعت " طالبنا من سكان موسكو تزويدنا بالعديد من الصور والفيديوهات والكثير من الاشياء التى تم استخدمها خلال فترة الحجر لعرضها فى المتحف.



