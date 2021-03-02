العزل الصحى.. روسيا تدشن متحفا لتوثيق الحياة خلال فترة كورونا.. شاهد

افتتحت روسيا متحف تحت اسم " العزل الصحي" لتوثيق الحياة خلال فترة كورونا ، وليعكس فترة زمنية عاشها العالم أجمع فى مواجهة كوفيد-19، وفقًا لتقرير عرضته قناة الغد.
وأضاف التقرير أن المتحف يُعرض به جميع تفاصيل الحياة خلال فترة الحجر الصحي.
وقالت "بولينا جوراكوفسكايا" مديرة المتحف: إن جائحة كورونا جعلتنا نغير مفاهيم الحياة لكى نقوم بأرشفة وتدوين هذه اللحظات التاريخية" .
وتابعت " طالبنا من سكان موسكو تزويدنا بالعديد من الصور والفيديوهات والكثير من الاشياء التى تم استخدمها خلال فترة الحجر لعرضها فى المتحف.
وأشار التقرير إلى ان المتحف يعرض به ، الكمامات والقفازات، وادوات تعقيم التى كانت عنصرًا أساسيًا فى فترة الجائحة، مشيرًا إلى وجود بعض الاعمال الفنية لمواطنين روسيين .