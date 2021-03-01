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منوعات

كرة نارية طائرة.. لحظة مذهلة لاحتراق نيزك في السماء.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:06 م
نيزك
نيزك
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عزة عاطف
أظهر مقطع فيديو، لحظة مذهلة لاحتراق نيزك ساطع في سماء بريطانيا، وكان كبيرًا بما يكفي ليظهر ككرة نارية طائرة.

ووصلت درجة سطوع النيزك إلى -4، وهي نفس درجة سطوع كوكب الزهرة تقريبا.

وفي العام الماضي، شرع علماء من لندن وجلاسكو في إنشاء شبكة مراقبة النيازك في جميع أنحاء البلاد، من خلال كاميرات عالية الدقة.

والنيزك هو جزء من صخرة فضائية تحترق بمجرد مرورها في الغلاف الجوي لكوكب الأرض مثل كرة نارية أو شهاب.

وقال الدكتور «لوك دالي» من جامعة جلاسكو: "النيازك تزود العلماء برؤى لا تقدر بثمن حول الكواكب الأخرى ونظامنا الشمسي". 

وتابع "إن قدرًا كبيرًا مما نعرفه عن سطح المريخ، على سبيل المثال، يأتي من تحليل أجزاء الكوكب التي انفجرت عن سطحه بفعل تأثيرات كويكب منذ ملايين السنين ثم انجرفت في الفضاء قبل أن تسقط على الأرض". 

وتدخل النيازك الغلاف الجوي طوال الوقت، لكن المملكة المتحدة لم يكن لديها سجل حافل في تسجيل ظهور النيازك في السنوات الأخيرة.

ومر ما يقرب من 30 عامًا منذ أن آخر مرة سقط فيها نيزك على حديقة خلفية في جلاتون في كامبريدجشير، وأكثر من 100 منذ أن ظهور واحد في اسكتلندا.


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