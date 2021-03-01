طارق الخولي: قرار الرئيس بتأجيل قانون الشهر العقاري أراح الرأي العام

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، نشر حالة من الارتياح بين الرأي العام في المجتمع.





وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مواقف الرئيس السيسي دائما داعمة للمواطن، مشيرا إلى أنه من الوارد أن تتقدم الحكومة بمشروع جديد للتأجيل لفترة لا تقل عن عامين، وسيتم عمل إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الشهر العقاري، وتكون الحكومة جزء في هذا الحوار.





وأوضح أن عمل إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الشهر العقاري، سيتيح الوصول لأفضل النتائج حول تعديلات القانون، مردفا أن قانون الشهر العقارى كان سيتم تطبيقه في يوم 6 مارس الجارى، ولم يكن يعرف أحدا الإجراءات بشكل واضح، ولم تعمل الحكومة على توضيح الإجراءات بشكل كافي للمواطن المصري.





وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، أن التأجيل سيعمل على تيسير الإجراءات بشكل كبير مع عدم وضع أعباء مالية زائدة على المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة ستكون شريكة بشكل أساسي عبر وزارتي العدل والمالية، في الحوار المجتمعي الذي سيكون بشكل موسع بالإضافة للاستماع لآراء المصريين وكافة الجهات المختلفة.



