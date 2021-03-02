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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا..إبراهيم سعيد يهاجم باتشيكو.. وروجينا تستعيد ذكرياتها مع أحلام الجريتلي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:21 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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مصطفى كرم

قدم موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها.

إبراهيم سعيد يهاجم باتشيكو بعد التعادل مع وادي دجلة

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على تصريحات باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك بعد التعادل سلبيا مع فريق وادي دجلة .

وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا "‏باتشيكو طالع يبرر ويرغي في الموتمر الصحفي وكلام ملهوش اي ستين لازمه ياريت يسكت افضل لمصلحته ومصلحه الفريق".




هنأ الفنان أشرف عبد الباقي  عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صديقة الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده ال 48 

ونشر أشرف عبد الباقي صورة له مع أحمد السقا وهما يلعبان بلايستيشن وعلق عليها قائلا "بنلعب بقلنا كتير هنشتغل امتا بقى..كل سنة وانت طيب يا سقا ".


وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة لمتابعية عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب تركي ال الشيخ قائلا "‏نقاء القلب ليس غباء، وإِنما فطرة يُميز الله بها من أَحَبّ٠"



استرجعت الفنانة روجينا ، ذكرياتها مع الفنانة احلام الجريتلي  التي توفيت مساء امس الأحد عن عمر يناهز ال 70 عاما .

ونشرت روجينا عبر حسابها بإنستجرام صورة  للراحله وعلقت قائلة " ‬‏‪انا لله وانا الية راجعون الفنانة القديرة والام الغالية احلام الجريتلى فى ذمة الله جمعتنا كواليس كتير وادور كانت فيها عظيمة ياامى ياحماتى(سلطان الغرام بين السرايات الاسطورة واخيرا البرنس)كنت بطمن معاه عشان كان عندها قلب بيحب الكل ودائما وابدا يجمعنا الحب ودايما عندها طاقة ايجابية وحب للتمثيل وكأن هى دى الحياة بتحب تحكى عن ذكريات الشغل وادوها اللى بتصوره

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