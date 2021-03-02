موجز السوشيال ميديا..إبراهيم سعيد يهاجم باتشيكو.. وروجينا تستعيد ذكرياتها مع أحلام الجريتلي

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إبراهيم سعيد يهاجم باتشيكو بعد التعادل مع وادي دجلة
هنأ الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صديقة الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده ال 48
ونشر أشرف عبد الباقي صورة له مع أحمد السقا وهما يلعبان بلايستيشن وعلق عليها قائلا "بنلعب بقلنا كتير هنشتغل امتا بقى..كل سنة وانت طيب يا سقا ".
وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة لمتابعية عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ونشرت روجينا عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحله وعلقت قائلة " انا لله وانا الية راجعون الفنانة القديرة والام الغالية احلام الجريتلى فى ذمة الله جمعتنا كواليس كتير وادور كانت فيها عظيمة ياامى ياحماتى(سلطان الغرام بين السرايات الاسطورة واخيرا البرنس)كنت بطمن معاه عشان كان عندها قلب بيحب الكل ودائما وابدا يجمعنا الحب ودايما عندها طاقة ايجابية وحب للتمثيل وكأن هى دى الحياة بتحب تحكى عن ذكريات الشغل وادوها اللى بتصوره