من الفائز ؟! .. تيسلا Y تتنافس مع لامبورجيني هوراكان في سباق تسارع | فيديو

نشرت قناة HYPERCHANGE المتخصصة في مجال استعراض السيارات، فيديو لمدة دقيقة و14 ثانية، حيث ظهرت به كلا من النسخة الكهربائية تيسلا Y و التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، و هي تتسارع مع لامبورجيني هوراكان الخارقة.

تحتوي تيسلا Y على محركين كهربائيين، بقوة اجمالية قدرها 456 حصان، و 674 نيوتن/متر من عزم الدوران، وظهرت السيارة بتصميم كبير الحجم و طلاء باللون الأسود، بالاضافة إلى عجلات رياضية تتوسطها جنوط ذات تصميم هندسي أنيق، علاوة على مصابيح نحيفة في مقدمة السيارة تعمل بتقنية LED LIGHT، و عواكس اضاءة خلفية، و منظومة عادم مزدوج.

بينما تضم لامبورجيني هوراكان محرك V10، بسعة 5200 سي سي، قادر على انتاج قوة تقدر بـ 630 حصان، و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، مما يجعلها قادرة على التسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 2.9 ثانية فقط، و بسرعة قصوى تصل إلى 325 كلم/ساعة.

التصميم الخارجي لـ لامبورجيني هوراكان اعتمدت على اللمسات المعهودة لسيارات لامبورجيني، حيث جاءت بمفهوم رياضي خارق، و مقدمة مدببة، و مصابيح اكثر عدوانية، و صادم أمامي مدعم بفتحات تهوية وعتبات جانبية بارزة.

كما دعمت بعجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة، يتوسطها جنط معدني مزدوج الأضلاع، و سبويلر خلفي يمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

و تضم تيسلا Y و لامبورجيني هوراكان العديد من القدرات الفنية العالية، و التي تشمل أنظمة المكابح المتطورة، و برامج الثبات و التوزيع الالكتروني، وبرامج المساعدة، و حزمة اخرى من التجهيزات الداخلية.