أحمد رزق: "في يوم وليلة" مختلف عن كافة الأدوار التي قدمتها في مسيرتي الفنية.. فيديو

قال الفنان أحمد رزق إن العديد قد اعتاد على تقديمي الأدوار الكوميدي، مؤكدا أنني منذ عامين وأنا أقدم أعمالا خارج الإطار الكوميدي، وهو ما ظهر "في يوم وليلة"، بالإضافة لمسلسل "بخط الإيد" وهما من إخراج شريين عادل يتم عرضهما خارج السباق الرمضاني ويحققان نجاحا كبيرا.





وأضاف رزق خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن دوره في مسلسل "في يوم وليلة" يمثل حالة خاصة النسبة له مختلفة عن كافة الأدوار التي قدمها في مسيرته الفنية.





وتابع الفنان أحمد رزق أن الجمهور قد اعتاد عليه في الأدوار والأنماط الكوميدية، مؤكدا أن العمل خارج موسم رمضان يكون في بعض الأحيان أفضل لأن العمل الجيد يحصل على حقه.





وأشار رزق إلى أنني بعد الانتهاء من أي دور أو عمل أخرج منه بكل تفاصيله وعندما يعرض أشاهده مثل أي حد من الجمهور لدرجة أن فيه ريأكشانات وأنا بتفرج تشبه اللي كانت بتعملها أمي الله يرحمها زي الجمهور بالضبط.