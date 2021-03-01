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تنسيقية الأحزاب تشكر السيسي على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:23 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الرئيس السيسي استجاب للإرادة الشعبية ونداءات المصريين تجاه قانون الشهر العقاري.

وأضاف عمرو درويش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "نثمن ونقدر ونشكر الرئيس السيسي على الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين".

وتابع عمرو درويش "تنسيقية الأحزاب دعت لإجراء حوار مجتمعي موسع حول تعديلات قانون الشهر العقاري".

وأكد "فترة العامين التي وجه بها الرئيس السيسي سوف تكون كافية للتوصل إلى حل شامل لكل المعضلات المتواجدة في قانون الشهر العقاري".

وتابع درويش "تسجيل العقارات يضمن ملكية المواطن للعقار وقانون الشهر العقاري في مصلحة المواطن بشكل كبير".

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