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ديني

كيفية التقديم في مسابقة الأزهر لاختيار أندى الأصوات في القراءات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:29 ص
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمد شحتة
أطلق الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، من خلال بث مباشر على صفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ‏‏فيسبوك وتويتر وإنستجرام، فعاليات مسابقة الجامع الأزهر الأولى لتسجيل القراءات العشر، والتي تهدف لنشر رسالة الأزهر الشريف، ‏وتعزيز المعرفة بقراءات القرآن الكريم العشرة المتواترة ورواياتها العشرين، واكتشاف القراء الموهوبين والمتميزين.‏

للاشتراك في المسابقة من هنا
وأكد وكيل الأزهر أن المسابقة تعمل على تعزيز دور الأزهر في نشر العلم الشرعي بمنهجه المعتدل، وعلى ‏رأسه ما يتعلق بالقرآن الكريم وقراءاته، كما تعمل على إثراء المكتبة الصوتية الإسلامية بمجموعة تسجيلات ‏مكتملة من القراءات العشرة المتواترة للقرآن الكريم برواياتها العشرين، فضلًا عن اكتشاف قراء موهوبين ‏ومتقنين جدد.‏

وأوضح الدكتور الضويني، أن المسابقة هي الأولى من نوعها وأنها تسعى لاختيار أفضل القراء صوتًا، وأداءً، ‏وإتقانًا للقرآن الكريم وقراءاته المتواترة؛ للقيام بتسجيل مصحف كامل بالقراءات العشر برواياتها العشرين.

شروط المسابقة
أن يكون من المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.‏
الإجادة التامة لإحدى القراءات العشر المتواترة.‏
أن يذكر المتقدم اسم القراءة والرواية التي يتقدم لها.‏
أن يكون حسن الصوت.‏
لا يشترط للتقدم سن معين أو مؤهل معين.‏
أن يجتاز المتسابق جميع مراحل المسابقة.‏
أن يقوم بتسجيل ثلاثة مقاطع فيديو تتوفر فيها الإجراءات التالية:‏
مدة كل مقطع 5 دقائق فقط.‏
أن تخلو المقاطع من أي تأثيرات صوتية.‏
يلتزم القارئ تلاوة القدر المعلن عنه.‏
يلتزم القارئ القراءة والرواية التي تقدم لها.‏

أولًا: إجراءات التصفية:‏
المرحلة الأولى: التحكيم من خلال لجنة على مقاطع الفيديو، على أن يتم قبول المتسابق الحاصل على درجة ‏الاجتياز التي تقررها اللجنة.‏
المرحلة الثانية اختبار المتسابقين الذين اجتازوا المرحلة الأولى.‏
المرحلة الثالثة: التصفية النهائية لمن اجتازوا المرحلتين السابقتين.‏

ثانيًا: إجراءات تسجيل القراءة:‏
المرحلة الأولى: تسجيل جزء كامل من القرآن الكريم لمن وقع عليهم الاختيار.‏
المرحلة الثانية: عقد دورة تدريبية لمن وقع عليهم الاختيار في بعض فنيات الصوت أو الأداء أو بحسب ما ‏ترتئيه اللجنة قبل الشروع في التسجيلات النهائية.‏
المرحلة الثالثة: يتم اختيار خمسة قراء لكل رواية أو حسبما تراه اللجنة.‏

واختتم وكيل الأزهر البث المباشر بأنه يتم الاشتراك في المسابقة من خلال ملء استمارة التقدم المنشورة على ‏بوابة الأزهر الإلكترونية مع مراعاة الضوابط والشروط، معلنًا عن موعد التقدم في المسابقة والذي يبدأ في: ‏‏17 من شهر رجب 1442هـ/ الموافق 1 مارس 2021م، وينتهي التقديم في: 17 من شهر شعبان ‏‏1442هـ/ الموافق: 31 مارس 2021م.‏

امتيازات المسابقة
يحصل الفائزون في المسابقة على الامتيازات التالية
1 - شهادة تقدير من الجامع الأزهر
2 - يتولى الجامع الازهر نشر التسجيلات النهائية بأصوات الفائزين على أن تكون حقوق الملكية الفكرية والنشر للأزهر الشريف
3 - الحصول على مكافأة مالية

مواعيد مهمة للمتسابقين
يفتح باب التقديم للمسابقة في  17 من شهر رجب 1442هـ/ الموافق 1 مارس 2021م.

ينتهي التقديم في  17 من شهر شعبان 1442هـ/ الموافق: 31 مارس 2021م.

الاشتراك في المسابقة
يتم الاشتراك في المسابقة من خلال ملء استمارة التقدم (الرابط هنــا) المنشورة على بوابة الأزهر الإلكترونية مع مراعاة الضوابط والشروط المذكورة .

تنبيه على المتسابقين
يجب على المتقدمين رفع مقاطع الفيديو المطلوبة على تطبيق google drive الخاص بكلٍّ منهم، ثم نسخ الروابط ولصقها في أماكنها المخصصة لها من استمارة التقدم.
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