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حوادث

أمن المنيا يكثف جهوده لكشف غموض وفاة سيدة مسنة حرقا

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:59 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
تكثف أجهزة الأمن بالمنيا من جهودها لكشف غموض وفاة سيدة مسنة بعد اشتعال النيران فيها بإحدي قري مركز ملوي. 


تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بأنه علم من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين، مدير مستشفي ملوي العام بوصول "لويزة. غ. ف"، 70 سنة، ومقيمة قرية دير البرشا التابعة لمركز ملوي جثة هامدة، وبها حروق في مختلف أنحاء جسدها.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1394 إداري مركز شرطة ملوي وتولت نيابة مركز ملوي بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا التحقيق في الواقعة وقررت تكليف المباحث بالتحريات لكشف غموض الواقعة. 

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