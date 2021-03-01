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رياضة

محمد عبد المنصف: غيرت حلمي ولا أرغب في ختام مشواري بقميص الزمالك

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:37 م
عبد المنصف
عبد المنصف
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عمرو ابوبكر
كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، عن موقفه من اختتام مشواره بقميص نادي الزمالك.

وقال عبد المنصف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس2، إن حلمه في الفترة الماضية كان أن يختتم مشواره بقميص نادي الزمالك، ولكن في الفترة الحالية حلمه تغير.

وأضاف منصف أن حلمه في الفترة الحالية إنهاء مشواره ثم التواجد في الجهاز الإداري لنادي الزمالك.

وتابع: "تواجدي بين مجموعة الحراس المميزة في نادي الزمالك لن يمنحني فرصة في المشاركة وهذا لا أريده، ولكنني أرغب في التواجد بالزمالك كإداري في المستقبل". 

وأكمل: "أسعى دائمًا للتواجد على الساحة، وأرغب في التواجد في منتخب مصر سواء كنت حارس أول وثاني أو حتى ثالث.
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