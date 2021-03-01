تفاصيل القراءات الموحدة لـ عدادات الكهرباء.. فيديو

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل برنامج القراءة الموحّد الذى يتم توصيله على كل شركات التوزيع.





وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،: "برنامج القراءة الموحّد يتطلب أخذ صورة من العداد الكهربائى ليستطيع حساب الاستهلاك وهذه خطوة أولي".





وتابع: "قراءة العداد بشكل مضبوط لا بدّ أن تكون موثقة بصورة، لذلك تم إطلاق برنامج القراءة الموحد دون تدخل عنصر بشرى، من أجل الدقة بشكل أكبر.





وأوضح أن المواطن يساهم بنفسه في هذا التطبيق عن طريق أخذ صورة من قراءة العداد ومن ثم يقوم بتحويلها لشركتي مصر العليا أو القناة ليتم حساب الكهرباء.





وأشار إلى أن من ضمن فوائد التطبيق، اطمئنان المواطن أنه يرسل الصورة بنفسه لضمان دقة القراءة، موضحا أن التطبيق خاص بالعدادات التقليدية ولا يدخل فيها العداد "بالكارت".