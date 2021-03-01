تكليف علي حمودة بتسيير أعمال قسم الصحافة والنشر بـ إعلام الأزهر

وافق الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، على تكليف الدكتور علي حمودة، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والنشر، بتسيير أعمال قسم الصحافة والنشر بالكلية.





قررت كلية الإعلام قبل ذلك، تكليف الدكتور رمضان إبراهيم، رئيسا لقسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتور إسلام عبد الرؤوف، رئيسا لقسم الإذاعة والتليفزيون.





يذكر أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أجرى جولة تفقدية صباح اليوم، الإثنين، لتفقد سير امتحانات كلية الإعلام.





وخلال تفقد اللجان، أشاد رئيس الجامعة، بما لاحظه من التزام بالتعليمات التي عممتها إدارة الجامعة على كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي طبقتها الكليات؛ والمتمثلة في: رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مباني الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطلاب.