أخبار الفن.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام.. أول تعليق من إنجي كيوان بعد ظهورها مع عمرو دياب

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:





حالة من الجدل الواسع أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الحالة الصحية للفنان عادل امام حيث خرجت بعض الاخبار التى تفيد بتدهور حالته الصحية.





أبدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن انزعاجها من الكلام الذي كان قد وصلها على لسان ممثلة رفضت ذكر اسمها، شمتت بها في أحد المجالس، ساخرة من تواجدها في المنزل، دون تصوير أي أعمال جديد.





ردت الموديل والإعلامية إنجى كيوان على الشائعات التى ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن ارتباطها بالهضبة عمرو دياب خاصة بعد ظهورها معه في عدد من الصور، إضافةً إلى الإعلان الخاص بالفنان عمرو دياب.





ردت الفنانة رغدة على الفنان رضا حامد الذى اتهم الزعيم عادل إمام بالأنانية خلال مشاركته فى مسرحية "بودى جارد" التى يتم عرضها حاليا بعد 21 عاما من بدء تقديمها على خشبة المسرح بين عامي 1999-2010 وذلك على منصة شاهد.



