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تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول آليات عمل اللجان العلمية في 7 مارس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:00 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان،مجموعة من البرامج التدريبية لشهر مارس 2021، حيث يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين للوقاية من فيروس كورونا . 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 


ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول آليات عمل اللجان العلمية، وذلك يومي الأحد والاثنين  ٧-٨ مارس الجاري فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
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