نفسى أشوف تاني.. مواطن يناشد وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة

ناشد المواطن جمال المحمدى العفيفي، والمقيم بجوار مسجد الشيخ محيي سندبسط، بمركز زفتي في محافظة الغربية، في رسالة بعث لخدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزارة الصحة، الموافقة إجراء عملية فى عينه على نفقة الدولة.





ويقول فى رسالته : كنت أعيش حياة مستقرة إلى أن أراد الله وأصبت ب"ضمور في الشبكيه العين " ، وانا معي ثلاث بنات علي وش جواز، وزوجتي عندها الغضروف، وبتشتغل على ’خر جهدها وواقفه جنبي، وكل دخلي الشهري من تكافل وكرامة، وانا مش معايا تكلفة العلاج وظروفى المادية لا تتحمل، مش بيكفى الأكل والشرب والحياة العادية".





وأضاف : بعد معاناة مع المرض وبمراجعة ومتابعة الأطباء، أصبحت غير قادر على تكاليف العلاج، مطالبا بمساعدته فى إجراء عملية فى عينه على نفقة الدولة حتى يستطيع الرؤية مرة أخرى.





وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة ".





وللتواصل مع القارئ من خلال رقم





عبد الحميد أبو عرب ٠١١١٧١٠١٤٨٤

أو الحاج عادل ٠١١٢٦٨٤٩٥٨٤





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