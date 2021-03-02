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بين الناس

نفسى أشوف تاني.. مواطن يناشد وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:02 ص
وسام مختار
ناشد المواطن جمال المحمدى العفيفي، والمقيم بجوار مسجد الشيخ محيي سندبسط، بمركز زفتي في محافظة الغربية، في رسالة بعث لخدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزارة الصحة، الموافقة إجراء عملية فى عينه على نفقة الدولة.

ويقول فى رسالته : كنت أعيش حياة مستقرة إلى أن أراد الله وأصبت ب"ضمور في الشبكيه العين " ، وانا معي ثلاث بنات علي وش جواز، وزوجتي عندها الغضروف، وبتشتغل على ’خر جهدها وواقفه جنبي، وكل دخلي الشهري من تكافل وكرامة، وانا مش معايا تكلفة العلاج وظروفى المادية لا تتحمل، مش بيكفى الأكل والشرب والحياة العادية".

 وأضاف : بعد معاناة مع المرض وبمراجعة ومتابعة الأطباء، أصبحت غير قادر على تكاليف العلاج، مطالبا بمساعدته فى إجراء عملية فى عينه على نفقة الدولة حتى يستطيع الرؤية مرة أخرى. 

وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة ".

وللتواصل مع القارئ من خلال رقم 

عبد الحميد أبو عرب   ٠١١١٧١٠١٤٨٤
أو الحاج عادل ٠١١٢٦٨٤٩٥٨٤

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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