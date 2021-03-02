ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مكياج لافت.. سلمى رشيد تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة على إنستجرام

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:31 ص
سلمى رشيد
سلمى رشيد
Advertisements
آية التيجي
شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد متابعيها صورة جديدة لها  عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجذابة تبرز من أنوثتها بشكل كبير.


وظهرت سلمى رشيد وهي ترتدي توب بالون البينك هاي كول بأكمام طويلة، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.

وظهرت سلمى رشيد بتسريحة شعر انسيابية ناعمة وقامت بتركه منسدلا عبر ظهرها واكتافها مع اختيار طوق قامت بربطه على خصلات شعرها من الأمام، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.

ووضعت سلمى رشيد لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون الروز كأحمر شفاه، والآي شادو البينك والآي لاينر الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف سلمى رشيد في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإختيار قرطين واساور وقلادات ناعمة  باللون الذهبي لتعطيها إطلالة ناعمة وبسيطة .

ولدت الفنانة المغربية سلمى رشيد في 13 يونيو 1994 بمدينة الدار البيضاء، كانت طالبة جامعية بشعبة الاقتصاد وغيرت الوجهة إلى الإعلام لقربه من مجالها الفني، ولتحقيق رغبة دفينة في نفسها منذ الصغر، بزغ نجمها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدل في نسخته الثانية على قناة إم بي سي 1، أطلق عليها الجمهور عدة ألقاب منها "السندريلا " و"السلطانة".

وكانت سلمى مند نعومة أظافرها تميل لتصميم الأزياء عرائسها من الدمى وتحب الغناء كذلك، وعرفت في محيطها العائلي وبين زملائها في جميع مراحلها الدراسية بميلها للغناء، هذا الميل ورثته عن أبيها الذي كان في شبابه ضمن مجموعة غنائية، وكان يجيد العزف على الآلات الوترية على اختلاف أنواعها.

ومن مدرجات الجامعة وبدون سابق إنذار توجهت سلمى رشيد إلى برنامج اكتشاف المواهب أرب آيدول في موسمه الثاني، ودخلت المنافسات في مرحلة الأداء وحازت على الموافقة من أعضاء لجنة التحكيم وبالإجماع، وواصلت تألقها في جميع مراحل البرنامج، ونظرا لقوة صوتها وندرته وحضورها الطاغي على خشبة المسرح، وأدائها لكل أنواع الغناء، المصري واللبناني والخليجي والمغربي رغم صغر سنها، جعلت كل من يسمع صوتها يشهد لها بمستقبل زاهر في الغناء، ابتداءً من أعضاء لجنة التحكيم الذين أقروا جميعهم بقوة صوتها وصفائه؛ حيث تم التنبؤ بأن يكون لها شأن عظيم في الوطن العربي.

وآمن الفنان راغب علامة بموهبة سلمى رشيد من أول وهلة، مرورًا بضيوف حلقات البرنامج الذين أشادوا كذلك بصوتها، مثل: ديانا حداد، ومحمد منير الذي وصف صوتها بالثوري، وانتهاء لفنانين عظام لهم مكانتهم في عالم الغناء الذين أعجبوا بجمالية صوتها و الكاريزما الخاصة بها الطاغية، فقد قالت الفنانة أصالة نصري أن سلمى رشيد على هيئة فنانة وأنها أحببتها وأحبت تكوينها.

وخرجت سلمى رشيد من المنافسة لتدخل قلوب الألوف من المعجبين والمؤيدين، فتضاعف عدد المتابعين لها، وحققت الأغاني التي أدتها خلال البرنامج أعلى نسب المشاهدة، وصلت إلى عشرات الملايين من المشاهدين، و بإقبال لا يعرف التوقف.

وحصلت سلمى رشيد على لقب سفيرة للنوايا الحسنة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا الإطار أجرت  بعدة زيارات للجمعيات الخيرية والأسر المعوزة، ومستشفى الأطفال المصابين بالسرطان بالمغرب، وفي فلسطين زارت روضة الأطفال بمخيم الأمعري، ولقب سفيرة لمستشفى الاكاديمية الامريكية للجراحة والتجميل.

وحصلت سلمى رشيد على عدة تكريمات بالمغرب؛ حيث تم اختيارها ضمن أبرز الشخصيات المغربية لعام 2013، و بمدينة تطوان أحرزت على العضوية الشرفية لمؤسسة حنان، وحصلت على درع أفضل مطربة لعام 2013، و بمدينة الرباط تكريم من سفارة العراق بالرباط.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأبيض.. سلمى رشيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

ببنطال جلد.. سلمى رشيد تتألق بالأسود على إنستجرام

بإكسسورات لافتة .. سلمى رشيد تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

روب صوف.. سلمى رشيد تتألق بإطلالة ناعمة من منزلها.. شاهد

بفستان قطيفة .. سلمى رشيد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بإطلالة عفوية.. سلمى رشيد تشارك متابعيها صورة مع طفلها

ترشيحاتنا

رؤية النبي في المنام .. 3 سور قرآنية و5 أعمال تجعلك ترى رسول الله

حقيقة ارتباطهما.. أول تعليق من إنجي كيوان بعد ظهورها مع عمرو دياب ..فيديو

نقل زوج ملكة بريطانيا إلى أكبر مستشفى قلب في أوروبا

السيسي يوجه بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية

رد ناري من سفير السعودية بالأمم المتحدة على التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي

بعثة أمريكية تطير إلى السعودية لإعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة