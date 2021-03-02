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بين الناس

أهالي مركز شربين في الدقهلية يستغيثون بالمسئولين لرفع كفاءة الطريق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا أهالي مركز شربين محافظة الدقهلية من تهالك طريق شربين، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الطريق، مما يعرض حياة المارة للخطر.


ويقول الأهالي فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعاني ونشتكي إليكم ونتضرر أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق شربين (بعد كوبري موقف البحر) حتى أول طريق نجير - دكرنس (المتفرع من طريق المنصورة - دمياط الشرقي) أمام قرية محلة إنجاق بطول حوالي ١,٥ ك، وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين بمركز مدينة شربين - دقهلية وتجاهل عمدة القرية".


وأضافوا: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبين برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن".
 

وناشد الأهالي المسئولين بمحافظة الدقهلية والجهات المختصة التدخل والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه مع توسعته لأهميته القصوى وتحديد ميزانية لإصلاح الطرق لتسهيل حركة الأهالي.


للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 155 597 1000+


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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