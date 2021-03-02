رئيس الشهر العقاري: السيسي يقف في صف المواطن.. وقرار التأجيل أثلج صدورنا

وجه جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري الشكر، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد قرار تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري.





وقال جمال ياقوت في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، إن الرئيس السيسي يقف في صف المواطن وقراره أثلج صدور الشعب المصري والعاملين في الشهر العقاري".





وتابع جمال ياقوت: "قرار الرئيس السيسي أتاح فرصة كبيرة للحوار المجتمعي وتنظيم أوراق العمل داخل الشهر العقاري ".





وأكمل جمال ياقوت :" قانون الشهر العقاري هو الجهة الوحيدة المختصة بنقل الملكية العقارية ومنذ إصدار القانون لم ترد عليه سوى تعديلات طفيفة"، مضيفا:" هناك تشابك وتداخل بين الشهر العقاري و كافة القوانين في الدولة".





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.





وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.





واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.





كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.