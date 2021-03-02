دورات تدريبية للعاملين.. رئيس الشهر العقاري: ملزمون بتنفيذ القانون حال تطبيقه

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن عدد المسجلين للوحدات السكنية انخفض بشكل كبير في الفترة الماضية .





وأوضح جمال ياقوت في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن "الشهر العقاري ملزم بتنفيذ القانون حال تطبيقه وفق الإمكانات المتاحة".





وأضاف جمال ياقوت:" الشهر العقاري به جانب خاص بالشهر وجانب خاص بالتوثيق ".





ولفت جمال ياقوت: إلى أنه" تم تدريب العاملين بالمصلحة بالتعليمات التنظيمية للتعامل مع المواطنين داخل المصلحة تمهيدا لتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري ".





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.





وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.





واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.





كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.