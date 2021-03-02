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محافظات

خلال 48 ساعة.. صحة سوهاج: إنهاء 86% من مستهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:35 ص
أنغام الجنايني
أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، تطعيم 796101 طفل من إجمالي 920557 طفل مستهدف من سن يوم حتى 5 سنوات ضد مرض شلل الأطفال، في قرى ونجوع الإقليم، وذلك بنسبة 86%.

جاء ذلك، خلال اجتماعها؛ لتقييم أداء فرق التطعيم بالحملة القومية ضد مرض شلل الاطفال، بحضور الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بسوهاج، والدكتورة غادة احمد مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية، والدكتور عمرو العرشي مسؤول التطعيمات، والدكتور مصطفى والي مشرف الوزارة  ومحمد ضيف مشرف الوزارة والفرق الإشرافية بالإدارات الصحية والمديرية.


وشددت الدكتورة كريمة حامد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الحملة، مُقدمة الشكر لجميع المشاركين فيها.

كما وجهت بضرورة تذليل كل العقبات والصعاب التي تواجه عمل الفرق القائمة على الحملة فورًا.

جدير بالذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال انطلقت يوم الأحد الماضي 28 فبراير وتستمر حتى الأربعاء 3 مارس  بالمجان.

وتبدأ الفرق عملها من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءًا، وأنه تم زيادة عدد الفرق المشاركة ليصبح أكثر من 2600 فريق بجميع أنحاء المحافظة.
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