ثمن الوحدة يرتفع.. رئيس الشهر العقاري يكشف مزايا تسجيل العقارات

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري: إن الشهر العقاري يعمل تحت مظلة وزارة العدل، ووزير العدل سيبلغ بعقد حوار في المصلحة حول تعديلات قانونها. مجتمعي





وأضاف جمال ياقوت في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": " تسجيل العقارات له جدوى اقتصادية لزيادة قيمة الوحدة السكنية للعميل والوحدة المسجلة سعرها أعلى من مثيلتها غير المسجلة".





وتابع جمال ياقوت:" تسجيل العقارات يعمل على تقليل النزاع بين الأفراد في المجتمع وتسجيل العقارات يقضي على النزاع بين الافراد خاصة في حالة الميراث ".





وأكمل جمال ياقوت:" تسجيل العقارات يؤمن ملكية الفرد للوحدة السكنية ، مضيفا:" نسبة تسجيل العقارات لا تتعدى 10 % من قيمة العقارات المسجلة يوجد كم هائل من التصرفات التي تتم بين الأفراد بعيدا عن الدولة".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.





وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.





واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.