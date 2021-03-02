وزير العدل يكشف فوائد التسجيل في الشهر العقاري ورسوم نقابة المحامين

كشف وزير العدل العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بقانون الشهر العقاري تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز تصريحات وزير العدل حول هذا الشأن:





قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن رسوم التسجيل في الشهر العقاري مخفضة، مؤكدا أن الحد الأقصى يكون 2000 جنيه، وتبدأ من 500 جنيه.





أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تعديل قانون الشهر العقاري الجديد سيحمل مواد تيسر على المواطنين التسجيل بالشهر العقاري، موضحًا أن المواطن عليه أن ينتظر القانون الذي تطلقه الحكومة ليعرض بشكل مجتمعي وعلى مجلس النواب.





أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن ما تم اليوم من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري جاء لوجود فترة انتقالية للمواطنين ليكون هناك حوار مجتمعي، موضحًا أنه سيتم استعراض الثروة العقارية في مصر.





قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإجراء حوار مجتمعي حول تعديل قانون الشهر العقاري، فضلا عن طلبه بمنح فترة إنتقالية لمدة عامين لحين إجراء تعديل علي القانون.





قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن وزارة المالية ستعرض وجهة نظر فى الضريبة المقررة، مؤكدا أن وزارة المالية ستقوم على تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من بائع العقار.





قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن هناك سلسلة عقود على العقار الواحد، مؤكدا أن المشتري قد لا يعلم من هو صاحب العقار الأصلي.





قال المستشار عمر مروان وزير العدل إنه تشرف اليوم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أن التسجيل العقاري كان فيه مشكلة حيث استعرض الاجتماع الموضوع والاهداف المراد تحقيقها والمشاكل الموجودة على ارض الواقع.





وأوضح عمر مروان، أن الحكومة ستعمل على تقديم الكثير من التيسيرات للمواطنيين وهذا بخصوص تسجيل عقارات المصريين، مؤكدا أن قيمة الـ 1% التي يتم دفعها للشهر العقاري لا يتم دفعها في جميع التسجيلات العقارية.





أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تقديم مشروع القانون الجديد الخاص بالتسجيل في الشهر العقاري إلى مجلس النواب.





وأضاف أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد قانون لتقديمه لمجلس النواب لتشجيع المواطنين على التسجيل بالشهر العقاري".





أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن التسجيل في الشهر العقاري يساهم في زيادة قيمة العقار، مشيرا إلى أن رسوم الشهر العقاري على مساحات الوحدات السكنية ثابتة ولا يوجد تغيير فيها.





أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن رسوم الشهر العقاري على مساحات الوحدات السكنية ثابتة ولا يوجد تغيير فيها.





وأوضح: "المواطن سيكون من حقه إيصال المرافق بشكل طبيعي دون الربط بالتسجيل بالشهر العقاري"، متابعا: "قدمنا كل اليسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين علي التسجيل في الشهر العقاري"، مؤكدا: "كل العقود الجديد سيطبق عليها نسبة الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية".



